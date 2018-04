Stiri pe aceeasi tema

- Un pasager roman a vrut sa deschida ușa avionului, inainte de aterizarea aeronavei la Roma. Incidentul a avut loc la bordul unui avion ce aparținea companiei Ryanair, in timpul zborului București-Roma. Barbatul a fortat o iesire de urgenta in timp ce aeronava se afla in aer si aproape a reusit sa traga…

- Un roman a vrut sa deschida ușa avionului, inainte de aterizare la Roma. Incidentul șocant a avut loc la bordul unei aeronave a companiei Ryanair, in timpul zborului București-Roma. Barbatul a incercat deschisa ușa avionului, in timpul zborului, cu doar 20 de minute inainte ca aeronava sa aterizeze…

- Cei de la bord povestesc ca au auzit un zgomot puternic, s-au speriat, dar comandantul aeronavei le-a spus ca nu trebuie sa isi faca griji pentru ca este vorba despre o pasare sau o bucata de gheata care s-a lovit de avion.Insa in momentul in care au coborat din avion, au avut parte de…

- Pasagerii unei curse interne din Statele Unite au trecut prin clipe de groaza, dupa ce o femeie a incercat sa deschida ușa aeronavei, chiar in timpul zborului. Ea a fost imobilizata de ceilalți pasageri, relateaza CBS, scrie libertatea.ro.

- Atacatorul, un cetatean egiptean, nu era inarmat si a fost imobilizat in cele din urma de catre insotitorii de zbor. Potrivit informatiilor preliminare, incidentul a avut loc la 26 de minute dupa decolare. Avionul Boeing 737-800, cu 78 de pasageri la bord, se indrepta catre capitala egipteana Cairo.…

- Panica s-a instalat in aeronava dupa ce unul dintre cele patru motoare a explodat la doar o jumatate de ora dupa decolare. Echipajul a intors rapid aeronava pe Aeroportul International Manas, de langa Bișkek, capitala Kirgizstanului, unde aterizarea a avut loc fara probleme. La bordul aeronavei…

- O aeronava de pasageri cu peste 370 de persoane la bord a aterizat de urgenta pe aeroportul Honolulu dupa ce carcasa unuia dintre motoare s-a desprins in timpul zborului, informeaza site-ul postului CBS News.

- Panica la bordul unui avion care zbura deasupra Oceanului Pacific. Bucati din motor s-au desprins chiar in timpul zborului, cu jumatate de ora inainte de aterizare. Unul dintre pasageri a filmat incidentul si a postat clipul pe o retea de socializare.