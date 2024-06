Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, si-a declarat convingerea joi, la Bruxelles, ca Franta va ramane un aliat „solid si important” indiferent de viitorul sau guvern, relateaza AFP. „Ma astept ca Franta sa ramana un aliat puternic si important in viitor”, a declarat Stoltenberg, intrebat despre…

- La doar 28 de ani, Jordan Bardella a condus extrema dreapta franceza spre o victorie zdrobitoare in alegerile europarlamentare și a umilit tabara lui Emmanuel Macron, scrie CNN. Dupa decizia șocanta a președintelui de a dizolva parlamentul francez și de a convoca alegeri anticipate, Bardella ar putea…

- Decizia șocanta a președintelui francez Emmanuel Macron de a convoca alegeri parlamentare in urma infrangerii zdrobitoare a partidului sau in sondajele de opinie din UE, precum și succesul extremei drepte in țarile de pe continent, au ținut prima pagina a ziarelor.

- Presedintele francez Emmanuel Macron a anuntat joi ca tara sa va livra Ucrainei avioane de lupta Mirage 2000-5, va instrui pilotii ucraineni pentru operarea acestor aparate si de asemenea va instrui si echipa o brigada de circa 4.500 de soldati ucraineni, transmit agentiile AFP si EFE. „Franta doreste…

- Adunarea Nationala a Frantei a lansat luni dezbaterea asupra unui proiect de lege care deschide calea sinuciderii asistate pentru bolnavii in faza terminala, relateaza DPA, preluat de agerpres.ro. Presedintele francez Emmanuel Macron a indicat recent ca exista loc pentru o reforma legislativa in aceasta…

- Aflat in Europa pentru prima data in ultimii cinci ani și intr-un context internațional complicat, președintele chinez Xi Jinping s-a intalnit, luni, la Paris cu Emmanuel Macron, președintele Franței, dar și cu presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Adevarata miza: instituirea unor ”reguli…

- Se pregatesc 100.000 de soldați sa intervina in cazul in care Vladimir Putin extinde razboiul in alte țari. Se spera ca aceasta prezența militara va descuraja președintele rus, Vladimir Putin. Emmanuel Macron, președintele Franței, este principalul susținator al acestei masuri pentru a preveni extinderea…

- Ministrul ungar de externe, Peter Szijjarto, a calificat ultimele declaratii ale presedintelui francez Emmanuel Macron drept „amenintatoare”, avertizand ca trimiterea de trupe occidentale in Ucraina ar declansa Al Treilea Razboi Mondial, transmite Le Figaro, citata de News.ro.„Daca soldati europeni…