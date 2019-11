Stiri pe aceeasi tema

- Trei nave de razboi ucrainene capturate de Rusia in urma cu un an s-au intors miercuri in Ucraina dupa ce au fost returnate de Moscova, desi Kievul sustine ca au fost partial sabotate, relateaza joi France Presse. "Sunt foarte fericit ca vedetele noastre militare sunt aici. Asa cum am promis, ne-am…

- DE LA RAZBOIUL RECE LA PACEA RECE A COFRUNTARII COTIDIENE Pacile prost concepute duc la interminabile razboaie prost terminate; razboaiele prost terminate duc la paci strambe care fac doar trecerea de la un razboi la altul. Razboiul rece a incetat fara un acord de pace riguros și inteligent…

- Daca se va dovedi ca atacurile din weekendul trecut asupra a doua importante facilitati petroliere saudite au fost executate de pe teritoriul iranian, atunci Arabia Saudita va considera aceasta un act de razboi, a declarat sambata seara la postul CNN, citat de Reuters, ministrul de stat saudit pentru…

- Secretarul de stat american Mike Pompeo, aflat in turneu in zona Golfului, a dat asigurari joi, la Abu Dhabi, ca SUA favorizeaza "o solutie pasnica" in relatia conflictuala cu Iranul, pe care il acuza ca se afla la originea recentelor atacuri impotriva instalatiilor petroliere din Arabia Saudita,…

- Dupa ce secretarul de Stat american Mike Pompeo a declarat miercuri in Arabia Saudita ca atacurile care au vizat rafinarii saudite, atribuite de Washington Teheranului, reprezinta un "act de razboi", Mohammad Javad Zarif a atras atentia ca un eventual atac asupra Iranului va avea consecinte grave.…

- Secretarul de Stat american Mike Pompeo, aflat intr-o vizita in Arabia Saudita, a catalogat atacurile contra unor infrastructuri petroliere saudite drept un ”act de razboi”, pe care l-a atribuit din nou Iranului, dupa prezentarea unei anchete saudite potrivit careia Teheranul a ”sponsorizat incontestabil”…

- Cea mai recenta actiune de natura hibrida s-a derulat in Arabia Saudita, acolo unde campurile petroliere, statiile de pompare si rezervoarele de stocare ale companiei saudite Aramco au fost tinte ale unui atac cu drone care a dus la lovirea facilitatilor, incendiu masiv si blocarea furnizarilor de…

- Doua instalatii petroliere ale gigantului saudit Aramco au fost vizate de un atac de drona sambata, fiind revendicat in cursul zilei de rebelii yemeniti. Operatiunea a fost condamnata de SUA, secretarul de stat Mike Pompeo acuzand Iranul ca a lansat un atac fara precedent impotriva aprovizionarii energetice…