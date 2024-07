Stiri pe aceeasi tema

- In acest weekend, de Sfantul Ilie, sunteti asteptati la o mare sarbatoare, intr-o comuna limitrofa Timisoarei. ”Zilele comunei Mosnita Noua” va fi eveniment plin de bucurie și tradiție, fiindca vor fi doua zile de sarbatoare, in care muzica, dansul și momentele speciale vor crea amintiri de neuitat.…

- Festivalul Internațional Orgile Cetații din Timișoara se intoarce pentru a treia ediție – o noua calatorie muzicala prin patrimoniul cultural al Timișoarei. Șaisprezece orgi – șaisprezece concerte diferite – șaisprezece ocazii de descoperire a unor spații istorice din urbea de pe Bega, ocazia perfecta…

- Ediția din acest an a festivalului JAZZx se va desfasura la Timisoara, in Piața Libertații, in perioada 5 – 7 iulie, iar accesul este gratuit. Inca din 2013, JAZZx (inițial JazzTM) și-a propus sa aduca aproape de toate comunitațile Timișoarei o muzica de inalta valoare artistica, reunind artiști romani…

- Polițiștii locali au pornit, joi dimineața, in urmarirea unei mașini cu numar de Germania. Agenții au vrut sa-l prinda pe șoferul care nu oprise cand i-au facut semn pe strada Gheorghe Doja din Timișoara.

- Ingrozit de ideea de a pierde alegerile, edilul Timișoarei este dispus sa faca orice. Speriat ca șansele de a fi votat de timișoreni sunt direct proporționale cu ce a facut in ultimii patru ani, Dominic Fritz apeleaza la diaspora. Pentru a ajunge la timișorenii stabiliți peste hotare, el s-a filmat…

- Debutul campaniei electorale la Timișoara a fost unul cu „circ”, susține Alfred Simonis „Un conflict spontan izbucnit aseara intre membrii AUR și reprezentanții Alianței Dreapta Unita (USR – Forța Dreptei) a fost transformat de tandemul Nica – Fritz intr-un adevarat circ mediatic, prin care aceștia…

- Stadionul Dan Paltinișanu, construit la inceputul anilor 60, reprezinta un simbol al clubului de fotbal Politehnica și al Timișoarei, fiind martor al unor momente unice de-a lungul celor peste 60 de ani de existența.

- Acum, ca problema stadionului nou al Timișoarei a fost ”rezolvata”, viceprimarul orașului abordeaza cel de-al doilea subiect important de infrastructura sportiva al orașului, sala polivalenta. Cosmin Tabara spune ca studiul de prefezabilitate al salii este aproape gata, urmand dezbaterea de catre autoritațile…