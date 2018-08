Stiri pe aceeasi tema

- Patru ciclisti vor "desena" conturul Romaniei pe bicicleta, in cadrul unei campanii pentru constientizarea autismului in cat mai multe comunitati si strangerea de fonduri, informeaza un comunicat de presa al asociatiei Help Autism. "Pe 4 august, patru ciclisti temerari iau startul din…

- Costul total al fortei de munca in Romania a inregistrat cea mare crestere din randul statelor membre ale Uniunii Europene (UE), in primul trimestru din 2018, comparativ cu perioada similara din 2017, conform datelor publicate de Oficiul european pentru Statistica (Eurostat). Costul orar al forţei…

- In scopul facilitarii cunoașterii intre ei a copiilor cu scleroza multipla, șapte tineri care sufera de aceasta boala vor participa la o competiție de inot organizata in scop caritabil. Nimeni nu trebuie sa treaca singur printr-o suferința și cu atat mai puțin un copil. De la acest principiu a plecat…

- Mai multi politisti si jandarmi au fost nevoiti sa intervina in forta, vineri, pe o strada din Lugoj. Echipajele de interventie au folosit castile si scuturile pentru a se apara de o femeie care era foarte violenta. Mai multi oameni care locuiesc in zona sustin ca tatal femeii, fosta profesoara, a cerut…

- Meciul dintre Simona Halep și Angelique Kerber a fost „o confruntare magnifica”, iar romanca a fost o „forta irezistibila”, scrie site-ul WTA dupa meciul din sferturile de finala de la Roland Garros.

- Deși, inițial, reprezentantele Academiei Mamicilor din Timișoara și-au propus sa stranga cinci biciclete de la oamenii care vor sa doneze pentru copii din comuna Coșteiu, provenind din familii nevoiașe, apelul lor au avut ecou și au fost stranse 12 biciclete și trei trotinete. Acestea au…

- Compania de teatru independent "Cuibul Artiștilor" organizeaza, impreuna cu Asociația Frends, cea de-a III-a ediție a turneului național "Cu inima la teatru". Pe 20 mai 2018 (duminica), tinerii artiști vor poposi la Campina pentru a oferi publicului de aici spectacolul "Experimentul", care se va juca…