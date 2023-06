Stiri pe aceeasi tema

- Mai exact, conform ziarului Puterea, șapte spitale vor merge catre județele controlate de PNL, șase catre PSD, iar cele doua spitale din Capitala vor ajunge la Ministerul de Interne și cel al Apararii. Inca din luna ianuarie 2023, PUTEREA a semnalat faptul ca Sorin Grindeanu vrea sa teleporteze spitalele…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, va fi prezent la Buzau cu ocazia zilei de 25 mai – Ziua Eroilor. Președintele PSD va ține un discurs la ceremonia militara și religioasa la ora 12:00, acolo unde vor avea loc depuneri de coroane și jerbe de flori organizate cu prilejul Zilei Eroilor, la Domul Central…

- O furtuna puternica, despre care fermierii spun ca a luat aspect de tornada, a maturat pur și simplu mai multe solarii din comuna buzoiana Glodeanu Sarat. Este dezastru in județul Buzau, acolo unde vantul puternic a prins aspect de tornada și a distrus solariile. Mai multe hectare au fost puse la pamant,…

- De cand a revenit la conducerea Ministerului Culturii in cabinetul Ciuca, Lucian Romașcanu afișeaza o atitudine de aroganța și sictir fața de anumiți parlamentari, mai ales cei din opoziție. Pe site-ul Camerei Deputaților sunt postate o mulțime de intrebari și interpelari adresate ministrului Culturii,…

- Astazi, in cadrul unei ședințe extraordinare de indata, Consiliul Județean a aprobat, pe langa modificarile aduse Statutului Județului și proiectului legat de modernizarea drumului județean catre Vulcanii Noroioși, un proiect privind ,,Renovarea/modernizarea a 3 biblioteci locale pentru a deveni hub-uri…

- Codul de Procedura Penala a fost adoptat, miercuri, de Camera Deputatilor, in calitate de for decizional, in forma Guvernului, care prevede posibilitatea folosirii inregistrarilor serviciilor, ca mijloace de proba in procesul penal. Opozitia, prin vocea deputatului Ionel Danca, de la Forta Dreptei,…

- Vicol este autoarea unui proiect de lege prin care aproape 4.000 de noi revoluționari „cu rol determinant” la evenimentele din Decembrie 1989 vor beneficia de indemnizații lunare de cate 2.000 de lei fiecare. Astfel, impactul bugetar al indemnizațiilor revoluționarilor crește de la 4,2 milioane de lei…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a inceput campania electorala pentru alegerile din anul 2023 și ar putea fi viitorul primar general al Capitalei, arata un articol publicat de jurnaliștii de la Puterea. Potrivit acestora, președintele PSD „are cele mai mari șanse sa ocupe fotoliul lui Nicușor Dan”. „Unul…