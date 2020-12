Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii locali din cadrul Biroului Ordine Publica și Intervenție Rapida au depistat marți seara, in jurul orei 22, autoturismul care a fost observat patrunzand in zona cu acces interzis, respectiv in Piața Victoriei, in jurul orei 19.00 și punand astfel in pericol oamenii care treceau prin centrul…

- Un polițist din București a fost spulberat pe o strada din apropierea Garii de Nord din București de un șofer care circula neregulamentar. Imediat dupa ce l-a lovit pe agent, șoferul a fugit de la locul accidentului, insa a fost prins de polițiștii la scurt timp, scrie News.Accidentul a avut loc, sambata,…

- Andrei Trocin, un interlop ieșean care pozeaza in dezvoltator imobiliar, afiliat clanului Corduneanu, a fost reținut joi, 5 noiembrie, dupa ce a fost blocat in trafic de mascații de la Serviciul de Acțiuni Speciale, a notat Buna Ziua Iași. Supranumit ”Diavolul”, Trocin a fost reținut pentru șantaj și…

- Albert Balint, 33 de ani, zis Roby, fiul interlopului Sile Camataru, este unul dintre cei mai cautați infractori din Romania. El deschide lista celor mai urmarite persoane, ”most wanted”, pe site-ul Poliției Romane, a observat Ziare.com. Individul a fost dat in urmarire pentru infracțiuni la regimul…

- Poliția, alaturi de Registrul Auto Roman (RAR), au controlat peste 80 de șoferi și motocicliști, valoarea amenzilor fiind de 31.800 de lei. Cele mai frecvente nereguli au fost cele are modificarilor tehnice fara omologarea oficiala, scrie News.roIn timpul actiunii au fost controlate peste 106 autovehicule…

- Cea de-a 24-a editie a Festivalului Filmului Francez vine cu surprize in 11 orase din Romania si va avea loc pe marile ecrane, atat in interior, cat si in aer liber, in perioada 23 septembrie - 4 octombrie! In urma noilor reglementari care permit redeschiderea salilor de cinema, Institutul Francez anunta…