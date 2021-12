Ziua si accidentul la Bauelemente. O duba si un autoturism implicate

Un accident rutier s-a produs miercuri, in jurul pranzului, in zona Baulemente, fiind implicate o autoutilitara si un autoturism. Se pare ca accidentul s-a soldat doar cu pagube materiale, ambele masini fiind serios avariate. In urma coliziunii, duba implicata… [citeste mai departe]