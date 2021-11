Stiri pe aceeasi tema

- Patru cetateni straini au fost descoperiti de politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Bors in timp ce incercau sa treaca pe jos granita in Ungaria, potrivit Agerpres. Potrivit unui comunicat de presa al ITPF Oradea, politistii de frontiera i-au depistat pe migranti…

- Peste 20 de migranti din Afganistan si Tunisia au fost prinsi de catre politistii de frontiera aradeni cand incercau sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, unii fiind observati cand coborau din remorca uni camion pentru a fugi pe camp, potrivit Agerpres. In apropiere de Punctul de Trecere…

- Politistii de frontiera din cadrul punctelor de trecere a frontierei Varșand și Nadlac II, judetul Arad, au depistat douazeci și unu de cetateni din Turcia, Pakistan si Afganistan, care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi in trei automarfare incarcate cu diverse bunuri. In data…

- Cinci migranti au fost prinsi cand incercau sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, prin judetul Arad, trei dintre acestia fiind descoperiti intr-un TIR incarcat cu PAL care mergea in Germania, potrivit Agerpres. TIR-ul a fost verificat, luni dimineata, in Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac…

- Politistii de frontiera de la Nadlac II au depistat, in ultimele 24 de ore, noua cetateni din Afganistan si Algeria care incercau sa treaca ilegal granita in Ungaria, ascunsi in doua autovehicule sau pe jos.Potrivit ITPF Oradea, la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II s-au prezentat pentru efectuarea…

- O tanara in varsta de 24 de ani din Romania a incercat sa treaca frontiera cu Ungaria cu o valiza in care se afla un adolescent afgan. Incidentul a avut loc in noaptea de marți spre miercuri la Punctul de Trecere a Frontierei Curtici. Polițiștii de frontiera au descoperit, intr-un tren international…

- Politistii de frontiera de la punctele de trecere Varșand, Nadlac II și Borș au depistat, in ultimele 24 de ore, optsprezece cetateni din Afganistan și Nepal, care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi in patru automarfare incarcate cu diverse bunuri. Poliția de Frontiera a anunțat,…