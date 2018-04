Tupeu: un tânăr se plimba prin Copou fără permis şi cu o maşină neînmatriculată „In urma verificarilor efectuate de catre politisti, s-a constatat ca tanarul nu detine permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. De asemenea, politistii au constatat ca autorizatia de circulatie a autoturismului era expirata din 29 noiembrie 2017. In acest caz a fost deschis dosar penal pentru infractiunile de conducere a unui vehicul fara permis de conducere si punerea in circulatie a unui autovehicul neinmatriculat", au precizat reprezen (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

