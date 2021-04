TUPEU. Un mureșean și-a furat un consătean mai multe zile la rând! Polițiștii Secției de Poliție Rurala nr.10 Sighișoara au fost sesizați ca, in perioada 3 — 5 aprilie a.c., au fost sustrase mai multe unelte electrice, in valoare de 9.000 de lei, dintr-un imobil din Apold. La data de 5 aprilie, persoana banuita de comiterea faptei a fost identificata ca fiind un barbat, de 44 de […] Sursa articolului: TUPEU. Un mureșean și-a furat un consatean mai multe zile la... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Politistii Sectiei de Politie Rurala nr.10 Sighisoara au fost sesizati ca, in perioada 3 – 5 aprilie a.c., au fost sustrase mai multe unelte electrice, in valoare de 9.000 de lei, dintr-un imobil din Apold. La data de 5 aprilie, persoana banuita de comiterea faptei a fost identificata ca fiind un barbat,…

- Polițiștii Secției 1 Poliției Rurala Bistrița au depistat un mureșean de 59 de ani, iar la controlul efectuat, au constatat ca se afla sub influența alcoolului. Barbatul, din Chiheru de Sus, a fost depistat pe Drumul Județean 162, pe raza localitații Teaca, iar in urma testarii cu aparatul etilotest,…

- Polițiștii rutieri din cadrul Poliției municipiului Sighișoara au fost sesizați cu privire la producerea unui eveniment rutier, pe DN13 E60, la intrarea in cartierul Hetiur, cu implicarea unui singur autoturism. La fața locului, a fost identificat conducatorul autoturismului, ca fiind un barbat, de…

- Politistii Sectiei nr.10 Politie Rurala Sighisoara au fost sesizati ca in incinta unei societati din Albesti se afla o persoana necunoscuta. La fata locului, politistii au identificat persoana in cauza, un barbat, de 31 ani, din Albesti, care ar fi avut asupra acestuia 18 kg de cupru, susceptibil a…

- Polițiștii Secției de Poliție Rurala nr. 2 Band s-au sesizat din oficiu joi, 4 martie, cu privire la faptul ca dintr-o padure de pe raza comunei Grebenișu de Campie ar fi fost taiați și sustrași mai mulți arbori. Potrivit informațiilor furnizate de Biroul de presa al Inspectoratului de Poliție Județean…

- La data de 3 martie, in urma activitatilor investigativ-operative desfașurate de polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Mureș, a fost identificat un barbat, de 34 de ani, din Iernut, banuit ca ar fi sustras 2 autoturisme, pe care le-ar fi condus fara a poseda permis de conducere. In fapt,…

- Politistii Sectiei de Politie Rurala nr. 8 Petelea au retinut pentru 24 de ore un barbat, in varsta de 46 de ani, din comuna Beica de Jos, banuit de comiterea infractiunii de furt calificat. "In fapt, din cercetari a reiesit ca, in perioada 9-15 decembrie 2020, cel in cauza ar fi patruns, prin efractie,…

- Polițiștii Secției de Poliție Rurala din comuna mureșeana Petelea au reținut un barbat, din comuna Ibanești, banuit ca ar fi condus fara permis de conducere. Din verificari a reiesit ca acesta nu detine permis de conducere valabil pentru nicio categorie de vehicule. Ulterior, instanța de judecata a…