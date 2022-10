TUPEU Peste 200.000 de lei, furați dintr-un container aflat în curtea Poliției Peste 200.000 de lei a furat barbatul de 29 de ani din aparatul SelfPay situat intr-un container plasat in curtea Poliției Galați. Polițiștii nu au recuperat niciun ban din prejudiciu. Barbatul de 29 ani a primit control judiciar pentru 60 de zile. „Barbatul de 29 ani a primit control judiciar pentru 60 de zile. Prejudiciul […] Articolul TUPEU Peste 200.000 de lei, furați dintr-un container aflat in curtea Poliției a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

