- Ședința de urgența, marți, la Cotroceni, de la ora 12.00, pentru discuții privind evaluarea masurilor luate pentru combaterea epidemiei de COVID-19. La finalul ședinței, președintele Klaus Iohannis a susținut o declarație de presa. „Am discutat masurile suplimentare care se cer luate. Am convenit ca…

- La finalul ședinței, președintele domnul Klaus Iohannis a susținut o declarație de presa.„Am discutat masurile suplimentare care se cer luate. Am convenit ca e nevoie de masuri suplimentare ca sa ingradim raspandirea infectiei.Se introduc noi restrictii de circulatie.Ce a fost recomandare devine o obligatie…

- La finalul ședinței, președintele domnul Klaus Iohannis va susține o declarație de presa.Tot astazi, de la ora 14.00, Iohannis participa la o videoconferința cu managerii de spitale, cu premierul Ludovic Orban, și cu miniștrii Afacerilor Interne, Marcel Vela, Sanatații, Victor Costache, Apararii Naționale,…

- Biroul permanent al Camerei Deputatilor a aprobat joi un memorandum intern cu masuri preventive pentru limitarea expunerii si prevenirii imbolnavirii cu noul coronavirus.Astfel, in perioada 12 - 31 martie 2020, cu posibilitatea prelungirii, in functie de comunicarile institutiilor abilitate, va avea…

- Numirea surprinzatoare, de catre ministrul Apararii Naționale, Nicolae Ciuca, in funcția de președinte la Clubului Sportiv al Armatei (CSA) Steaua București, a colonelului Madalin Sorin Hincu, a inceput sa bulverseze intreaga activitatea clubului din Bulevardul Ghencea....

- Ministrul propus al Apararii Nationale in guvernul Orban 2, Nicolae Ciuca, a primit aviz pozitiv luni in comisiile parlamentare. In timpul audierii, acesta a precizat ca pensiile militarilor nu sunt pensii speciale, ci de serviciu, subliniind ca acestea dateaza „de la 1860 incoace, de la Alexandru Ioan…