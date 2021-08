Stiri pe aceeasi tema

- Intr-o postare pe internet un interlop din Dambovița prizeaza cocaina, arata un incarcator plin de cartușe și ii invita pe polițiști sa il ridice din apartament. Ba chiar le transmite ca e pregatit sa ii primeasca așa cum se cuvine.

- S-a intimplat in aceasta dimineata intr-o intersecție din Chisinau, mai exact a strazilor Ismail si Alexei Mateevici, acolo unde exista un indicator care arata directiile de deplasare pe benzi, scrie autoblog.md.

- Un motociclist a fost reperat in trafic, in Sangeorgiu de Padure, județul Mureș, de colegii noștri, Adriana și Cristian, se arata intr-un comunicat emis de Poliția Romana. Pana aici, nimic anormal. Ce a urmat? O urmarire, cu autospeciala de poliție, pe strazile orașului, pe o distanța de aproximativ…

- Reintalnirea dintre printului William si printul Harry, cu ocazia funeraliilor bunicului lor, printul Philip, nu a adus impacarea mult sperata. Contrar asteptarilor, intre cei doi ar fi avut loc o noua cearta, potrivit istoricului regal Robert Lacey.

- Un tanar a fost arestat preventiv pentru detinere si port fara drept a unei arme letale, dupa ce a uitat, intr-o cabina de proba dintr-un centru comercial din Capitala, o geanta in care se afla un pistol cu glont si un incarcator cu opt cartuse. Potrivit Politiei Capitalei transmis, autoritațile au…

- Imagini incredibile au fost surprinse intr-o comuna din Dambovita. Un tanar a fost filmat in timp ce isi loveste fara mila un amic, in zona capului, cu o bata. Totul, dintr-o joaca. Nimeni nu il credea in stare de asa ceva.

- Șoferul unei cisterne a fost filmat marți dimineața in trafic, in timpul unor manevre periculoase pe șoseaua Gherla-Cluj, in zona localitații Bonțida. In jurul orei 9, o cisterna de combustibil care se deplasa spre Cluj-Napoca depașea tot ce intalnea in cale. Un pasager din Gherla aflat intr-o mașina,…

- Politisti de investigații criminale din cadrul Poliției municipiului Targu Mureș au identificat miercuri, 19 mai, un barbat in varsta de 36 de ani, din Targu Mureș, banuit de comiterea unui furt de telefon mobil. "In fapt, din cercetarile efectuate, a reiesit faptul ca la data de 15 mai, cel in cauza,…