Tupeu de şofer: a condus cu o alcoolemie de peste 1,17 la mie Polițiștii orașului Chișineu Criș cerceteaza un barbat care a condus sub influența alcoolului. Ieri, polițiștii au depistat in trafic un barbat de 60 de ani din Chișineu Criș, in timp ce conducea un autoturism prin oras, fiind sub influența alcoolului. In urma testarii cu aparatul alcooltest, a rezultat o alcoolemie de 1,17 mg/l alcool pur […] The post Tupeu de sofer: a condus cu o alcoolemie de peste 1,17 la mie appeared first on Arad 24 - Știri Conectate La Realitate . Citeste articolul mai departe pe arad24.net…

