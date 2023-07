Stiri pe aceeasi tema

- Interlopul Nelson Mondialu i-a criticat pe studenții care locuiesc in blocurile din zona unde are el apartament, pe strazile Moldoveanu și Mehedinți, pentru ca l-au lasat fara locuri de parcare.Interlopul are 3 mașini și vrea ca studenții chiriași sa fie puși la punct de primarul Emil Boc sau lui sa…

- Interlopul Nelson Mondialu i-a criticat pe studenții care locuiesc in blocurile din zona unde are el apartament, pe strazile Moldoveanu și Mehedinți, pentru ca l-au lasat fara locuri de parcare.Interlopul are 3 mașini și vrea ca studenții chiriași sa fie puși la punct de primarul Emil Boc sau lui sa…

- Copaci doborați și acoperișuri smulse de vant. Furtuna puternica a facut prapad in județul Cluj. La Gherla, acoperișul unui bloc a cazut parțial peste patru mașini.„Un echipaj de la Detașamentul Dej acționeaza in Gherla, pe strada Alexandru Vlahuța, unde acoperișul unui bloc a cazut parțial peste patru…

- Peste 200 de studenti au protestat in fata Universitatii de Medicina si Farmacie din Iasi, din cauza maririi taxei de scolarizare cu 25-. Studentii se plang si de mizeria din toalete, de furturile din universitate sau de dotarea precara a laboratoarelor. Conducerea UMF spune insa ca taxele se vor mari…

- Iasul nu se mai regaseste printre primele cinci judete din tara cu cele mai mari contributii lunare medii la Pilonul II de Pensii, desi in urma cu doi ani se situa in primul trimestru pe locul III, dupa Bucuresti si Cluj, luand chiar si fata Timisului, iar anul trecut pe locul V. Un leu face diferenta,…

- Specialiștii de la Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) au emis o avertizare cod rosu de ploi torentiale si furtuni, valabila pana marti dimineata in zone din cinci judete, precum si un cod portocaliu de fenomene meteo de instabilitate, ce vizeaza 16 de judete, respectiv un cod galben in zone…

- Ionuț Stroe, purtatorul de cuvant al PNL, sare in apararea lui Emil Boc, in conflictul cu USR. Deputatul susține ca "USR a depașit orice limita a bunului simț" și ca "incearca blocarea proiectelor mari de infrastructura din Cluj".

- Pompierii din Mehedinti au fost solicitati, duminica, sa intervina pe raza localitatii Obarsia de Camp pentru acordarea ingrijirilor medicale unui barbat de 57 de ani care s-a electrocutat in timp ce se afla pescuit.Potrivit ISU Mehedinti, in timp ce pescuia, barbatul a atins cu undita firele de…