- In ultimele doua zile, polițiștii din Alba au verificat 13.382 de persoane și 175 de societați comerciale. Au amendat peste 170 de persoane, opt dintre ele pentru ca au participat la petreceri private. Sub coordonarea Instituției Prefectului, au fost desfașurate in sistem integrat, noi acțiuni de verificare…

- Magazinele Enel din Brasov, Pitești și Mioveni vor fi inchise luni și marți, 30 noiembrie și 1 decembrie, zile libere legale. In celelalte zile, acestea vor functiona dupa programul obisnuit. Cea mai mare parte a operațiunilor pot fi realizate telefonic sau prin canale digitale și nu necesita deplasarea…

- Aproape 100 de amenzi au dat polițiștii locali in saptamana care a trecut dupa ce tion.ro a prezentat cazul unei timișorence care locuiește in zona Calea Aradului și care nu mai putea ieși din casa din cauza prezervativelor aruncate de prostituatele care iși fac meseria in aceasta parte de oraș. Numarul…

- Polițiștii clujeni au desfașurat, duminica, o serie de controale de amploare pe raza municipiului Cluj-Napoca, pentru a verifica respectarea masurilor impotriva COVID-19.In cadrul acțiunilor, 2 localuri publice din zona centrala a municipiului au fost verificate, constatandu-se faptul ca un local nu…

- Terasele cu pereți de sticla sau folie de plastic au devenit spații inchise cu mult tupeu din partea patronilor, care au profitat de permisivitastea sistemului. ”Cu racirea vremii, la unele terase, chiar daca sunt in afara spațiului inchis al unui restaurant, au devenit și ele inchise. S-au pus…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta propune, pentru limitarea raspandirii pandemiei de COVID-19, ca de luni masca sa fie obligatorie pe tot teritoriul tarii, sa fie instituite restrictii de circulatie noaptea, cursurile in invatamantul preuniversitar sa se desfasoare online, reuniunile…

Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat, a declarat, in aceasta seara, ca nunțile, botezurile sau alte mese...