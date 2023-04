Stiri pe aceeasi tema

- Azi noapte, la ora 04.16, polițiștii din Borșa au fost sesizați de catre o femeie, prin S.N.U.A.U. 112 cu privire la faptul ca fiul sau a fost implicat intr-un accident rutier fara a oferi detalii cu privire la locul in care acesta s-ar fi produs. In urma verificarilor efectuate, polițiștii s-au deplasat…

- Marți, 18 aprilie, polițiștii din Șomcuta Mare au fost sesizați prin apel 112 despre faptul ca in localitatea Buciumi a avut loc un accident rutier soldat cu vatamarea corporala a unei persoane. La fața locului, polițiștii au constatat faptul ca un barbat de 29 de ani din Buciumi, aflat la volanul unui…

- Duminica seara, 2 aprilie, la ora 20.20, polițiștii din Somcuta Mare au fost sesizați prin S.N.U.A.U. 112 despre faptul ca in localitatea Boiu Mare s-a produs un accident rutier in care este implicat un ATV. Deplasați la fața locului, polițiștii au stabilit faptul ca un ATV care nu avea montata placuța…

- Duminica, 12 martie , in jurul orei 20.00, polițiștii Secției 2 Bogdan Voda au fost sesizați prin apel 112 despre faptul ca pe D.J. 186 D s-a produs un accident rutier. In urma deplasarii la fața locului și din primele verificari efectuate, polițiștii au stabilit faptul ca un autoturism, condus de un…

- Duminica, 12 martie, polițiștii din Șomcuta Mare au depistat in localitatea Finteușu Mare, pe drumul comunal nr. 72, un motociclu, care nu avea montate placuțe de inmatriculare sau inregistrare și care era condus de un tanar de 18 ani. Tanarul a fost testat cu aparatul etilometru, rezultand o concentrație…

- Marți, 14 februarie, la ora 17.50, polițiștii din Sighetu Marmației au fost sesizați prin S.N.U.A.U. 112 cu privire la faptul ca s-a produs un accident rutier pe strada Faget din municipiu. Deplasați la fața locului, polițiștii au stabilit faptul ca un autoturism condus de catre o femeie de 47 de ani…

- Politistii de frontiera maramureșeni au depistat in trafic un tanar de 27 de ani din județul Maramureș care conducea un autoturism marca BMW, sub influența bauturilor alcoolice, avand și permisul suspendat. Ieri, 30 ianuarie 2023, in jurul orei 23.00, polițiștii de frontiera din cadrul Serviciului Teritorial…

- Polițiștii din Beclean au intervenit aseara, 21 ianuarie, la un accident rutier produs pe o strada din localitatea Ilișua. Din primele verificari, un tanar de 21 de ani, din localitate, in timp ce conducea un autoturism, a pierdut controlul direcției și a intrat in coliziune cu un stalp de susținere…