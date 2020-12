Stiri pe aceeasi tema

- PUTEREA a semnalat recent faptul ca nu exista incapere din sediul central al Ministerului Agriculturii și Dezvoltarii Rurale (MADR) sa nu fie semnalat un caz de COVID 19, dar conducerea ministerului a mușamalizat toate cazurile. Dar, ieri dupa amiaza a explodat bomba. Secretarul general al MADR, Ionuț…

- Primariile și Consiliile Județene vor putea cumpara alimente cu precadere de la producatorii locali, in aceasta saptamana urmand sa fie dat un ordin de ministru, in acest sens. Astfel, banii colectați de la comunitatea locala prin taxe și impozite raman in comunitate. Un ordin de ministru ar urma sa…

- Ministerul Agriculturii inregistreaza la nivel național, zilnic, o medie de zece conflicte intre crescatorii ce-și scot animalele la pașunat și agricultori. O buna parte din situații sunt generate de faptul ca doar o treime din terenurile Administrației Domeniilor Statului (ADS) sunt intabulate și nu…

- Intre ministrul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, Lucian Bode și directorul Serviciului Roman de Informații (SRI), Eduard Raul Hellving, este o legatura mai puțin cunoscuta. Lucian Bode și Eduard Hellving sunt nascuți in aceeași zi și in același an, adica pe 27 octombrie 1974. Mai…

- Presedintele ANSVSA participa la exercitiul de mobilizare pentru verificarea stadiului pregatirii economiei si a teritoriului pentru aparare - "MOBEX IL-20" In perioada 19-23 octombrie 2020, in judetul Ialomita, se desfasoara un amplu Exercitiu de mobilizare pentru verificarea stadiului pregatirii economiei…

- Cariera de parlamentar a liberalului Victor Paul Dobre se oprește la patru mandate, dupa ce organizația județeana a PNL Galați nu l-a mai desemnat sa candideze la alegerile din 6 decembrie 2020. Fostul secretar de stat din Ministerul Administrației și Internelor anunțase, inițial, ca va candida…

- Proiectul de lege pentru reglementarea tehnologiei și infrastructurii 5G inițiat de Ministerul Transporturilor și Comunicațiilor a atras atenția Comisiei Europene. Conform surselor Puterea.ro, Comisia Europeana reclama faptul ca nu a fost informata asupra realizarii proiectului. Mai exact, Comisia Europeana…

- Joi, 1 octombrie 2020, a avut loc prima reuniune a Grupului de lucru Romania-Israel in domeniul economic, a carui creare a fost decisa de sefii diplomatiei din cele doua state cu ocazia vizitei oficiale a ministrului afacerilor externe Bogdan Aurescu in Statul Israel, care s-a desfasurat in perioada…