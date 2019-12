Stiri pe aceeasi tema

- Viceprimarul capitalei, Victor Chironda, a spus ca va veni cu o solutie dupa ce problema va fi discutata la primarie Transmite protv.md Scandalul legat de constructia bisericii de pe teritoriul gradinitei nr. 150 din capitala s-a aprins din nou. Pe terenul din curtea gradinitei edificiul…

- Autoritatile locale sunt luate peste picior de afaceristii imobiliari. Lucrarile la santierul „blocului-plomba" din Nicolina au continuat ieri, desi Politia Locala si Primaria au dat ordin de sistare inca de saptamana trecuta. Dupa aparitia articolului in „Ziarul de Iasi" (CITESTE AICI) , politistii…

- Peste 270 de persoane care locuiesc in apropiere au semnat ca sunt impotriva acestui proiect. Vara trecuta, Primaria, prin Politia Locala, a sistat lucrarile. Dar, la inceputul lunii noiembrie, au fost reluate. Saptamana trecuta, dupa un protest al locatarilor din zona, a fost dispusa o noua sistare,…

- Doua licitatii ale Primariei starnesc controverse in industria de profil a Iasului. Este vorba despre proiectarea unui nou stadion si unei noi Sali Polivalente. Ambele contracte au fost adjudecate de aceeasi asociere de firme. Marii perdanti ai licitatiilor sunt proiectantii stadioanelor noi din Cluj,…

- Autoritatile bulgare refuza eliberarea vizei pentru noul atasat militar al Ambasadei Rusiei la Sofia, scrie Focus, citand surse din diplomatia statului vecin. Informatia vine in contextul unui scandal de spionaj ruso-bulgar ce ia amploare.

- Autoritațile competente sa ceara informații despre pasagerii curselor aeriene sunt poliția și instituțiile care se ocupa de securitatea statului, conform unei legi speciale care reglementeaza acest tip de date și modul in care instituțiile statului le pot accesa, anunța MEDIAFAX.Citește și: Nebunie…

- Lucrarile la podul Cicoarei, care ar trebui sa asigure legatura dintre Galata - Miroslava - Nicolina, sunt aproape de final. Dar chiar daca podul va fi gata in curand, Primaria va mai avea mult timp de lucru la infrastructura de legatura a acestuia din cartierul Galata prin zona Cicoarei, zona in care…

- Cel mai vechi monument din Iași și unul dintre cele mai vechi din țara, Monumentul Regulamentului Organic sau Obeliscul leilor, e folosit in loc de postament pentru un sistem audio, iar de acesta atarna mai multe cabluri. Situația in care se afla monumentul construit in 1840 a fost reclamata de senatorul…