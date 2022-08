Mihai Tudose, vicepreședinte al PSD, susține ca se impune o taxa de solidaritate, pentru ca „in buzunarele unor firme” ar intra bani, deși nu fac decat „sa plimbe hartii”. Noile modificari vor viza impozitarea intregului lanț de producție, intermediere și furnizare a energiei. Se va plati o taxa pe profit Tudose a precizat ca se […] The post TUNURILE pe companiile din Energie: Guvernul le-a pregatit taxa de solidaritate first appeared on Ziarul National .