Tunul dat de Primăria Brașov în afacerea Menarini: Autobuzele cumpărate pentru RATBV au fost resoftate în secret Dezastru in parcul auto al RATBV SA: 20% din autobuzele nou-achiziționate, celebrele Menarini nu au ieșit astazi pe traseu. Pentru ca temperaturile au scazut sub valori de minus 10 grade Celsius, autobuzele noi, achiziționate anul acesta de Primaria Brașov nu au pornit. Din cele 105 autobuze cate au fost achiziționate in 2019, 22 de autobuze zac inghețate in garajul RATBV. Celelalte au ieșit pe traseu spre disperarea șoferilor de autobuz și a calatorilor care trebuie sa indure temperaturile inumane din mijloacele de transport in comun, potrivit brasovstiri.ro. Motivele acestui dezastru… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

