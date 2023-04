Tunul ascuns cu care UE ar putea pune pe butuci firmele mici din România: A devenit directivă Directiva UE privind transparenta salariala ar putea pune in dificultate firmele mici, care ar urma sa aiba greutati/provocari tot mai mari in a atrage forta calificata de munca, potrivit unei analize realizate de Agentia de recrutare cristinaprofeanu.ro Directiva urmareste eliminarea decalajului salarial dintre sexe prin cresterea responsabilitatii in piata muncii, considerand ca politicile salariale echitabile si corecte sunt esentiale pentru pastrarea angajatilor valorosi in companii si pentru mentinerea competitivitatii pe piata a intreprinderilor.Aceasta obligativitate, desi este utila candidatilor,… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

