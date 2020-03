Tunsori par ondulat 2020 Tunsoarea in V este cea mai potrivita pentru parul lung ondulat. Daca ai parul des, o astfel de tunsoare va face parul sa nu mai fie greu. Daca ai parul ondulat, tunde-l in trepte. Suvițele avand dimensiuni diferite, vor ajuta parul sa se așeze mai bine. Parul ondulat e și mai bine scos in evidența prin tunsori asimetrice. In prezent sunt in trend coafurile și tunsorile cu un aspect rebel, natural și relaxat. Cu cat mai voluminos, mai ravașit și mai natural este parul tau, cu atat mai bine! Tunsorile pentru parul creț pun acum in valoare buclele stranse sau onduleurile ceva mai largi și aduc in… Citeste articolul mai departe pe bewoman.ro…

Sursa articol si foto: bewoman.ro

