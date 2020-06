Tunsori in scari par mediu 2020 Tunsorile pentru parul mediu sunt acele tunsori care vor face o femeie sa arate atragator fara eforturi mari si experimente riscante. Acestea pot ascunde mici imperfectiuni ale aspectului si vor ramane populare si in cautare, in ciuda caracterului ciclic al tendintelor. Am decis sa punem accentual pe acele tunsori moderne pentru par mediu care vor fi extrem de solicitate si care se vor potrivi fiecarei personae in parte, indiferent de varsta pe care o are. In primul rand, observam ca tunsorile la moda pentru par mediu sunt caracterizate de naturalete, fiind cea mai naturala si cea mai solicitata… Citeste articolul mai departe pe bewoman.ro…

Sursa articol si foto: bewoman.ro

