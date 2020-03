Tunsori in scari 2020 Pentru mulți ani tendințe de moda s-au schimbat, cu unele tipuri de coafuri de stanga, alții s-au intors. Moda se schimba pe lungimea parului și structura lor. Daca sunteti in cautarea unui look proaspat si practic pentru 2020, ar trebui sa luati in considerare frumoasele tunsori la moda pentru un par mediu. Aceste tunsori va vor oferi un aspect la moda Pentru un aspect mai modern, tunsorile pentru par mediu pot sa fie texturate, cu scari simple. O tunsoare bine aleasa nu va arata niciodata la fel pentru ca exista diferite tipuri de par. In functie de caracteristicile tipului de par, se poate… Citeste articolul mai departe pe bewoman.ro…

Sursa articol si foto: bewoman.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Camașa este cel mai popular articol vestimentar din garderoba unui barbat. Spre deosebire de cea de dama, aceasta are nasturii sau capsele amplasate pe partea dreapta. In funcție de preferințele tale și de model, se poate purta direct pe piele, sau peste un maiou sau un tricou. Aceasta haina este foarte…

- Mai mulți paznici de vanatoare au identificat pe un teren agricol de pe raza comunei Vlea Mare șapte caprioare moarte, aflate in stare de putrefacție, semn ca decesul a survenit cu cel puțin cateva zile in urma. Terenul aparține fostului parlamentar Teiu Paunescu. Descoperirea a fost facuta marți, 4…

- „Imagini in premiera cu autobuzele hybrid care vor circula in București! Interior și exterior”, scrie primarul General al Capitalei, Gabriela Firea, pe Facebook, unde a publicat și doua fotografii cu un autobuz hibrid Mercedes-Benz Citaro Hybrid, parte din contractul de 50 de milioane de euro, scrie…

- Administrația Firea a avut astazi o intalnire cu ONG-urile, convocata de pe o zi pe alta, in care mimeaza din nou preocuparea pentru poluarea aerului din București. Gabriela Firea a promis inca de acum patru ani masuri concrete, a avut bugete alocate pentru acestea, dar a eșuat in implementarea lor:…

- Depozitul de deseuri de la Vidra operat de Eco Sud SA functioneaza la aceasta ora ilegal din mai multe puncte de vedere. Pe langa faptul ca au depasit de multa vreme capacitatea de stocare a deseurilor, cei de la Eco Sud la aceasta ora nu mai au acord de mediu valabil. Ba mai mult, acesta nu trebuie…

- PRESSALERT.ro a intrat in posesia mai multor documente care dovedesc, inca o data, faptul ca administrația condusa de Nicolae Robu a fost transformata intr-o simpla marioneta pentru planurile imobiliare ale omului de afaceri Teodor Tuducan, prietenul primarului Timișoarei. Va reamintim ca, in ultimii…

- Angelica Cobzaru, sora primarului general al Capitalei Gabriela Firea, este directorul de cabinet al Comisarului General al Garzii de Mediu, potrivit unor surse guvernamentale, citate de Hotnews.ro. Acesta mai precizeaza ca desi avea puterea sa o faca, Garda de Mediu nu a aplicat nicio amenda Primariei…

- Calendarul iulian a fost introdus in anul 46 i.Hr. Calendarul iulian a fost introdus de Iulius Cezar in 46 i.Hr., intrand in uz in anul 45 i.Hr. (sau 709 ab urbe condita). Acest tip de calendar a fost ales dupa consultari cu astronomul Sosigenes din Alexandria si a fost cel mai probabil calculat…