Tunsori bob lung drept 2020 Astazi, bobul vine in toate formele și dimensiunile, de la bob inversat la bob filat și pana la bob neglijent sau in straturi. Aspectul comun al acestor tunsori este look-ul chic și feminin pe care il ofera, precum și ingrijirea rapida. Bobul lung este o reinterpretare a bobului clasic. Este de obicei pana la umeri, ceea ce iți permite sa iți strangi parul intr-o coada, dar și suficient de scurt pentru a arata sofisticat. Spre deosebire de cel clasic, poate avea straturi și este mult mai versatil: poate avea o lungime scurta, medie, breton sau nu, poate fi drept, ondulat sau chiar creț. Insa ce… Citeste articolul mai departe pe bewoman.ro…

Sursa articol si foto: bewoman.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Caracatițele sunt creaturi uimitoare inzestrate cu o inteligența fantastica. Omul de știința rus I. Akimushkin chiar le-a numit primate ale marii, deoarece fiecare dintre acești indivizi uriași are propriul sau caracter, ca un cal sau un caine. Caracatițele unei specii difera in funcție de temperament…

- Ministerul Public sustine ca procurorii vor prelungi, din oficiu, dovezile inlocuitoare cu drept de circulatie ale permisului de conducere, fara a mai fi nevoie ca persoanele interesate sa depuna cereri de prelungire. "La nivelul parchetelor, in cauzele in care, anterior instituirii starii…

- Poliția a intensificat activitațile de prevenire, descoperire și de combatere a ilegalitaților economice in aceasta perioada dfificila, pe fondul crizei generate de pandemia de coronavirus. Astfel, au fost descoperite persoane care vindeau lichid de parbriz in sticle cu etichete de spirt. In urma perchezițiilor,…

- Astazi, bobul vine in toate formele și dimensiunile, de la bob inversat la bob filat și pana la bob neglijent sau in straturi. Aspectul comun al acestor tunsori este look-ul chic și feminin pe care il ofera, precum și ingrijirea rapida. Bobul scurt se numara printre stilurile care ne ofera cele mai…

- Politistii de frontiera din cadrul Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera Sighetu Marmatiei au descoperit si confiscat aproximativ 2.500 pachete tigari care se aflau in portbagajul unui autoturism condus de un cetatean roman, pe care acesta intentiona sa le comercializeze pe piata neagra…

- Noile cazuri de coronavirus aparute in Italia, Iran, Coreea de Sud, Statele Unite ale Americii si in multe alte tari din lume, i-au determinat pe oamenii de stiinta sa afirme cu claritate ca ne aflam in fata unui focar global serios, ce ar trebui recunoscut drept pandemie.

- Locuitorii orașului Liteni vor plati mai mult pentru apa pe care o consuma, dar și pentru serviciile de canalizare. Decizia a fost luata in luna decembrie a anului trecut, iar potrivit noilor tarife prețul pe care il platesc deja oamenii din Liteni este de 10 lei/mc.Lenuța Balan, locuitor al ...