Tunsori bob cu breton 2020 Tunsoarea bob este alegerea ideala pentru orice femeie care vrea sa aiba un look rafinat, dar care nu vrea sa renunte nici la posibilitatea de a avea un hairstyle messy si rebel. Femeile cu fata ovala sunt cele mai norocoase, pentru ca nu exista coafura sau tip de breton care sa nu li se potriveasca. Te poti juca linistita cu diverse stiluri de bob, de la cel scurt pana la cel lung, pana la umeri. Cat despre breton, acesta poate sa fie scurt sau lung, drept sau asimetric, filat si rotunjit, dat intr-o parte – variantele sunt nenumarate. Atunci cand ai fata rotunda, principalul tau scop este sa… Citeste articolul mai departe pe bewoman.ro…

Sursa articol si foto: bewoman.ro

