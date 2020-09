Tunsori atemporale perfecte pentru această toamnă Cum sa fii sigura ca faci alegerea corecta atunci cand mergi la coafor? De fiecare data cand incercam o noua tunsoare, ne intrebam daca am facut alegerea corecta, ne gandim, ne panicam, incercam o coafura cu ajutorul unei aplicații … Dar simțim in general nervozitate. Iata deci cateva tunsori atemporale... The post Tunsori atemporale perfecte pentru aceasta toamna appeared first on Tabu . Citeste articolul mai departe pe tabu.ro…

