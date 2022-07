„Tunsoarea fluture” – tunsoarea care conferă volum părului subțire Parului tau fin ii lipsește volumul și lejeritatea? Atunci cu siguranța te vei indragosti de tunsoarea numita și „fluture”, foarte la moda in acest an. Gene fluture, manichiura fluture, tatuaj fluture … Fluturele este peste tot in 2022 și nu se va opri aici! De data aceasta, se așeaza pe... The post „Tunsoarea fluture” – tunsoarea care confera volum parului subțire appeared first on Tabu . Citeste articolul mai departe pe tabu.ro…

