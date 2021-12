Echipele Tunisiei si Qatarului s-au calificat in semifinalele Cupei Arabe pe natiuni la fotbal, competitie se disputa pana pe 18 decembrie in Qatar, informeaza AFP. Tunisia a trecut cu 2-1 de Oman, in timp ce Qatar a invins cu 5-0 Emiratele Arabe Unite.

In semifinale, programate miercuri, tunisienii vor juca cu Egipt sau Iordania, care vor juca sambata in sferturi, in timp ce Qatar va intalni invingatoarea din ultimul sfert de finala, dintre Maroc, detinatoarea titlului, si Algeria, conform agerpres.



Meciul pentru locul 3 va avea loc pe 18 decembrie la Doha, in timp ce finala…