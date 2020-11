Tunisian sancționat de polițiștii de imigrări din Brașov Politistii de imigrari din Brasov, in cooperare cu polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Brașov, au depistat un cetatean tunisian care nu a parasit teritoriul Romaniei la expirarea perioadei legale de sedere temporara. Pe numele acestuia a fost emisa o comunicare de parasire a Romaniei, in cel mult 3 zile, si a fost sanctionat contraventional cu avertisment. Politistii Inspectoratului General pentru Imigrari – Serviciul pentru Imigrari al judetului Brasov au efectuat, la data de 04 noiembrie a.c., o acțiune in cooperare cu Inspectoratul de Poliție al Județului Brașov pe linia … Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

