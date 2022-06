Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II au depistat treizeci de cetateni din Bangladesh și Nepal care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi intr-un automarfar incarcat cu polistiren. Ieri, la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II, s-a prezentat…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II au depistat cincisprezece cetateni din Siria, Turcia, Camerun, Nigeria si Congo, care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, pe jos sau ascunsi intr un automarfar incarcat cu textile.In data de 25.04.2022, la…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II au depistat la controlul de frontiera zece cetateni din Siria, care au incercat sa treaca ilegal frontiera de stat in Ungaria, ascunsi intr-un loc special amenajat din interiorul unei platforme auto. Astazi, in jurul orei…

- Pe la Nadlac zeci de persoane incearca sa iasa ilegal din Romania. Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II au depistat 32 de cetateni provenind din diferite state din Africa și Asia care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi in doua TIR-uri.…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II au depistat 32 de cetateni provenind din diferite state din Africa și Asia care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi in doua automarfare care aveau ca destinație Polonia și Germania.

- Polițiștii de frontiera de la Nadlac II, județul Arad, au descoperit, in ultimele 24 de ore, 32 de cetațeni din țari din Africa și Asia, care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunși in doua camioane. Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II au…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II au depistat treizeci și unu de cetateni din Bangladesh, care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi intr-un mijloc de transport incarcat cu produse electrocasnice. Soferul mijlocului de transport, cetatean…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II au depistat un cetatean din Iran care a prezentat la controlul de frontiera un pașaport austriac fals. Barbatul intentiona sa ajunga, in mod fraudulos, in Spatiul Schengen. Iranianul calatorea ca pasager intr-un autocar inmatriculat…