Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de frontiera de la Moravita, judetul Timis, au prins un cetatean roman care transporta cu un microbuz, din apropierea granitei cu Serbia spre frontiera cu Ungaria, doisprezece cetateni afgani care intentionau sa ajunga ilegal intr-un stat din vestul Europei. La vederea echipajului Politiei…

- Politistii de frontiera din cadrul Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera Sighetu Marmatiei au descoperit, in acest sfarsit de saptamana, in doua autoutilitare identificate in trafic, dar si la frontiera verde, cantitatea totala de 19.265 de pachete cu tigari, in valoare de 225.380 lei,…

- Politistii de combatere a criminalitatii organizate din Timis - Serviciul Antidrog, impreuna cu politistii Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Arad, au ridicat opt kilograme de cannabis in urma unui control efectuat asupra unui autocar care urma sa intre in tara, in Punctul de frontiera…

- Politia belgiana a gasit astazi 12 migranti in viata, intr-un camion frigorific aflat parcarea unei autostrazi din partea de nord a țarii, relateaza Reuters. In vehiculul, care transporta fructe si legume, au fost descoperiți 12 barbati de origine siriana si sudaneza, fiind dusi la Oficiul pentru Imigrari…

- Polițiștii de frontiera din Jimbolia, județul Timiș, au depistat, cu ajutorul camerelor de termoviziune, un cetațean pakistanez, care, impreuna cu fiul sau de 5 ani, incerca sa treaca ilegal granița cu Serbia. Acesta le-a spus polițiștilor ca intenționa sa ajunga in Grecia, potrivit Mediafax.Potrivit…

- Zece tineri, cetateni afgani, care au recut ilegal frontiera din Serbia si care incercau sa ajunga intr-un stat din vestul Europei, cu ajutorul unui cetatean roman, au fost prinsi de politistii de frontiera de la Moravita, judetul Timis. Ei se aflau cu totii intr-un autoturism, potrivit news.ro.Politia…

- Politistii de frontiera din cadrul sdectorului Moravita, județul Timis au observat, ieri dimineața, la aproximativ 500 m de linia de frontiera, trei persoane care se deplasau pe jos, dinspre Romania spre Serbia. Deoarece nu isi justificau prezenta in zona, persoanele in cauza au fost conduse la sediul…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere al Frontierei Nadlac II – Csanadpalota, in cooperare cu politisti de frontiera din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontiera Timisoara, au descoperit, ascunși intr-o semiremorca zece cetateni din Irak, care incercau sa iasa ilegal…