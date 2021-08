Tunisia: Val de căldură, cu temperaturi record de peste 48 de grade Celsius Un val de caldura s-a abatut asupra Tunisiei, unde marti au fost inregistrate recorduri de temperatura de catre Institutul National de Meteorologie, in special in nordul si centrul tarii, informeaza AFP. In capitala Tunis, mercurul din termometre a ajuns la 48 de grade Celsius marti la pranz, cea mai ridicata temperatura inregistrata de la recordul de 46,8 de grade Celsius din 1982. Temperaturile au urcat cu 9-15 grade Celsius peste normele sezoniere, in special in nord si centru-est, potrivit Institutului mentionat, care prognozeaza o "scadere treptata" a temperaturilor incepand de joi. Recorduri… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

