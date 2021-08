Tunisia: Preşedintele Kais Saied a prelungit perioada de suspendare a parlamentului Presedintele tunisian Kais Saied a decis sa prelungeasca, pana la noi ordine, perioada de suspendare a parlamentului, ale carui activitati au incetat din 25 iulie, cand seful statului a preluat toate puterile, conform unui comunicat dat publicitatii de presedintia de la Tunis in noaptea de luni spre marti, informeaza AFP.



Presedintele Saied "a emis un decret prezidential prin care extinde masurile exceptionale privind suspendarea activitatilor parlamentului, precum si ridicarea imunitatii tuturor deputatilor, si acest lucru pana la noi ordine", se arata in comunicatul postat pe pagina… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

