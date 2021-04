Presedintele Consiliului European, Charles Michel, a asigurat luni democratia tunisiana de sprijinul Uniunii Europene in timpul primei sale vizite in aceasta tara ale carei reforme, sprijinite in mare parte din fonduri europene, intampina dificultati in a se materializa, transmite AFP. "Tunisia a ales o societate democratica, pluralista, bazata pe statul de drept si libertatile individuale; este un angajament dificil", a declarat Charles Michel dupa o intalnire cu presedintele tunisian Kais Saied. Presedintele Saied se afla in mijlocul unei lupte de putere cu parlamentul dominat de partidul Ennahdha,…