Tunisia nu este interesata in stabilirea de relatii diplomatice cu Israelul si pozitia sa nu va fi influentata de niciun fel de schimbari pe plan international, a anuntat marti Ministerul Afacerilor Externe tunisian, informeaza Reuters. Pozitia Tunisiei a infirmat speculatiile conform carora ea va fi urmatoarea tara araba ce isi va normaliza relatiile cu Israelul, cu medierea administratiei presedintelui american Donald Trump. Cotidianul The New York Times a raportat luni ca oficiali familiari cu eforturile administratiei Trump au afirmat ca Omanul si Tunisia ar putea fi urmatoarele state care…