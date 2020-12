Stiri pe aceeasi tema

- Starea de alerta s-a prelungit pentru înca 30 de zile în România. La masurile deja existente se adauga o noua reglementare privind pârtiile de schi. Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgența,…

- Premierul interimar Nicolae Ciuca a declarat ca o sedinta a Comitetului National pentru Situatii de Urgenta (CNSU) va avea loc joi dupa-amiaza, iar la urmatoarea sedinta a Executivului va fi adoptata o hotarare privind prelungirea starii de alerta care va avea aceleasi prevederi ca cea precendenta,…

- Premierul Ludovic Orban afirma ca nu se pune problema unei reintroduceri a starii de urgenta, explicand ca starea de alerta ofera autoritatilor instrumente pentru gestionarea crizei sanitare. El sustine ca invatamantul se va desfasura in continuare in sistem online atata timp cat nu se constata "o reducere…

- Ungaria a prelungit pana la 8 februarie starea de urgenta, instaurata pentru a lupta impotriva celui de-al doilea val al pandemiei de COVID-19, conform unui decret guvernamental adoptat marti noapte, relateaza agerpres.ro.

- Comitetele Județene pentru Situații de Urgența au trimis Ministerului Agriculturii evaluarile pagubele la culturile agricole. O suprafața de peste 1,17 milioane ha cu culturi inființate in toamna anului 2019, precum și o suprafața de peste 1,2 milioane ha cu culturi inființate in primavara anului…

- Regiunile din Spania cer guvernului central sa ia masuri care sa le ofere sprijin legal pentru a impune interdictii de circulatie, in contextul in care intreaga tara se confrunta cu un nou val al epidemiei de coronavirus, relateaza Reuters. Pana sambata, 10 din cele 17 regiuni ale Spaniei, inclusiv…

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat marti ca in prezent nu este necesara decretarea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei pentru a limita raspandirea noului coronavirus, precizand ca, in momentul in care aceasta ipoteza va fi mentionata de specialisti, ea va fi analizata. …

- Colegiul Național „Aprily Lajos” din Brașov trece in urmatoarele 14 zile la scenariul roșu de funcționare, iar localitațile cu incidența cumulata de peste 1,5 la mia de locuitori vor fi integrate in sistemul RO-ALERT, a decis vineri CJSU, potrivit Mediafax.Comitetul Județean pentru Situații…