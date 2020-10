Tunelul subacvatic care va schimba Europa asa cum o stim! Va costa 7 miiarde de euro. Unde se construieste si cand va fi gata

Stiri pe aceeasi tema

- Valul doi al pandemiei de coronavirus care a lovit puternic continentul european stabileste noi recorduri. Spania este primul stat european care contabilizeaza peste 1 milion de persoane infectate cu virusul Sars-Cov-2, iar Franta este foarte aproape, in timp ce mai multe tari, printre care Germania,…

- Ștefan Damian este șofer de camion si calatorește prin Franța, Germania, Spania. Este mereu departe de casa, insa se sacrifica pentru ca salariul este bun. „Dupa un an am vrut sa ma intorc acasa. Aveam un copil mic. Acum imi dau seama ca asta e totuși slujba mea", povestește Ștefan Damian,…

- Inceputul noului an școlar, ridicarea anumitor restricții in interiorul țarii, reintoarcerea populației din vacanțe plus vremea mai rece aduce in centrul atenției ingrijorari referitoare la un al doilea val de infecții cu COVID-19, care ar putea veni odata cu instalarea toamnei. Nu consider ca vor…

- Danemarca, Grecia, Ungaria și Suedia s-au alaturat Germaniei și Romaniei, devenind state-gazda pentru rezerva de echipamente medicale rescEU. Cu sprijin financiar din partea Comisiei Europene, in prezent 6 state membre ale UE constituie stocuri europene comune de echipamente medicale de protecție,…

- Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din Romania (C.O.T.A.R.), va face o solicitare catre Guinness Book, pentru introducerea pieței asigurarilor RCA din Romania, care a reușit sa bata toate recordurile mondiale, inregistrand in trimestrul II al acestui an același numar de reclamații…

- La inceputul acestui an, start-up-ul american Fisker fondat de Henrik Fisker a prezentat SUV-ul electric Ocean in cadrul targului de tehnologie Consumer Electronics Show (CES) de la Las Vegas. Conform oficialilor companiei, producția noului Fisker Ocean va demara in ultimul trimestru din 2022, urmand…

- De la 1 august, romanii nu mai sunt primiți in vizite turistice in Danemarca, relateaza G4Media.Totodata,danezii sunt sfatuiți sa nu calatoreasca in Romania, insa daca este necesar, laintoarcere aceștia vor sta in carantina timp de 14 zile/Cetațeniiromani vor putea continua sa calatoreasca in Danemarca…

- Klaus Iohannis a vorbit, miercuri, intr-o conferința de presa, la Palatul Cotroceni, despre relocarea mii de militari americani din Germania in alte țari din Europa."Am urmarit cu mare interes declarațiile lui Mark Esper despre mișcarile gloabe ale militarilor. Vin sa intareasca postura NATO,…