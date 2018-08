Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile din SUA au descoperit un tunel secret pentru transportarea drogurilor care se intinde de la un fost KFC din Arizona pana in Mexic, noteaza BBC. Tunelul, cu o lungime de 180 de metri, se...

- Autoritațile americane au descoperit un tunel folosit pentru transportul drogurilor și care pornea dintr-un magazin KFC din Arizona pana in Mexic, scrie BBC News. Cu o lungime de 180 de metri, tunelul pornea din subsolul unui fost fast-food din San Luis, traversa granița prin subteran și ieșea pe teritoriul…

- Autoritatile americane au descoperit un tunel secret prin care erau transportate droguri care se intinde din subsolul unui fost restaurant din statul Arizona pana in Mexic, informeaza postul BBC. Tunelul de...

- Autoritațile americane au descoperit un tunel secret prin care erau transportate droguri care se intinde din subsolul unui fost restaurant din statul Arizona pana in Mexic, informeaza postul BBC, citat de Mediafax.

- Autoritatile americane au descoperit un tunel secret prin care erau transportate droguri care se intinde din subsolul unui fost restaurant din statul Arizona pana in Mexic, informeaza postul BBC.

- Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta impreuna cu lucratorii vamali au descoperit, intr un container sosit in Portul Constanta Sud Agigea din Statele Unite ale Americii, pantofi sport in valoare de aproximativ 300.000 lei, susceptibili a aduce atingere dreptului de proprietate intelectuala…

- Un barbat aflat pe un scuter s-a avantat intr-o cursa periculoasa și a fost arestat dupa ce a fost vazut conducand pe autostrada Maine Turnpike din Statele Unite ale Americii folosind telefonul drept far.

- Caz demn de scenariul unui film de groaza, la Ploiești! Un hoț care a patruns intr-o locuința din municipiu a fugit val-vartej la Poliție, dupa ce in casa a gasit cadavrul unei persoane, aflat in stare avansata de putrefacție. Locuința de pe str. Horia, din Ploiești, a fost luata in vizor de un individ…