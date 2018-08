Tunel SUA-Mexic, descoperit sub un restaurant fast food - VIDEO Autoritatile din Arizona au descoperit droguri in valoare de un milion de dolari in urma unui control in trafic, oficiali din politie afirmand ca acesta i-a condus la un tunel sapat intre un fost restaurant fast food si o casa privata din Mexic, relateaza luni CNN. Totul a inceput pe 13 august, cand politia din orasul de frontiera San Luis, Arizona, a declarat ca l-a vazut pe proprietarul unei afaceri acum abandonate aducand mai multe containere din plastic pe care le-a incarcat intr-o remorca, potrivit documentelor instantei obtinute de KYMA, filiala CNN in zona. Ofiterii l-au acuzat… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

