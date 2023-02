Stiri pe aceeasi tema

- Echipele din romania continua misiunea salvatoare din Turcia. In dimineața zilei de miercuri, 8 februarie, in zona de intervenție indicata de autoritațile turce, salvatorii romani au identificat o persoana conștienta, un adolescent de 16 ani, blocat sub daramaturi, transmite IGSU. Dupa mai multe…

- Miercuri dimineața, in zona de intervenție indicata de autoritațile turce, salvatorii romani au gasit un adolescent de 16 ani, blocat de sub daramaturi. Aceștia au reușit sa salveze victima dupa 20 de ore de intervenție, transmite IGSU. La cateva ore dupa inceperea intervenției s-a inregistrat o noua…

- Salvatorii romani care actioneaza in Turcia au scos de sub ruine pana acum patru persoane. Miercuri, in timpul actiunii de recuperare a unui tanar de sub daramaturi, s-a produs un cutremur de 4,2 care a ingreunat operatiunile de salvare. In acest caz, interventia a durat 20 de ore. Joi dimineata, echipa…

- Sunt misiuni extreme de cautare și salvare in Turcia și Siria dupa cutremurul devastator. Este a treia zi critica pentru cei care inca sunt sub daramaturi in viața. Echipele de romani lucreaza cot la cot cu salvatori de toate naționalitațile care sunt in Turcia. Aceștia au gasit copii in viața și dupa…

- Doua seisme puternice au zguduit luni, 6 februarie, Turcia. Primul cutremur de 7,8 grade pe scara Richter a avut loc la ora 4.17 dimineața, la adancimea de 17,9 de kilometri, in partea de sud a țarii, in provincia Gaziantep. Al doilea seism, de 7,5 grade s-a produs la o distanța de circa 100 de kilometri…

- Dulap tragedia teribila care a lovit Turcia și Siria, echipele de salvatori și voluntarii din localitațile lucreaza zi și noapte pentru a cauta supraviețuitori printre daramaturi. In Turcia, un bebeluș a fost scos din molozul unui imobil prabușit, fotografia acestuia facand inconjurul internetului.…

- Aproape 60 de romani au plecat luni spre Turcia, cu doua aeronave pline de echipament, pentru a ajuta țara in urma celor doua cutremure devastatoare. Care este mesajul Turciei dupa ce zeci de romani au plecat sa recupereze oameni de sub daramaturi, mai ales ca salvatorii din Romania se lupta cu frigul…

- In dimineața zilei de 2 ianuarie, in localitatea Ternovca din apropierea orașului Tiraspol, un barbat de 56 de ani a fost salvat dupa ce a cazut intr-o fantana, transmite Publika.md. Inițial acesta și-a scapat telefonul mobil in fantana situata in curtea casei sale. Ulterior a decis sa-și scoata singur…