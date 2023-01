Tunel săpat în închisoarea unde se află frații Tate și Bădălău Poliția Capitalei anunța ca un tanar aflat in arest pentru talharie este cercetat mai nou și pentru tentativa de evadare, dupa ce a dat jos tencuiala de pe un perete, existand suspiciunea ca incerca sa sape un tunel. In aceeași inchisoare se afla frații Tate și Niculae Badalau. Potrivit unor surse judiciare, este vorba despre un tanar in varsta de 20 de ani, care era arestat pentru o talharie. Acesta mai are antecedente penale și o condamnare tot pentru fapte de talharie. Tanarul nu a apucat sa sape niciun tunel, doar a rupt tencuiala de langa geam, iar dupa ce a dat de caramida s-a oprit, conform… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

