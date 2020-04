Stiri pe aceeasi tema

- Spitalul Județean de Urgența "Sfantul Ioan cel Nou" din municipiul Suceava, unde zeci de cadre medicale au fost contaminate cu SARS-CoV2 și zeci de pacienți și-au pierdut viața, primește, incepand de pe 1 aprilie 2020, prin intermediul mecanismului de urgența deschis de Salvați Copiii ...

- Instalatiile au fost oferite de firma Power Pure Energy SRL din Galati si vor fi montate la Spitalul pentru Copii si la Spitalului Clinic Judetean de Urgenta. Municipalitatea a precizat ca va procura in perioada imediat urmatoare inca 6 astfel de tuneluri.

- Doua doctorite de la Spitalul de Urgenta "Prof. dr. Dimitrie Gerota" sunt in stare critica, iar la nivel national sunt 184 de cadre medicale infectate cu COVID-19, a anuntat, sambata, ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, citat de Agerpres.

- Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Sf. Apostol Andreildquo; Constanta a anuntat cine si a adjudecat loturi din contractul "Furnizarea si instalarea echipamente medicale necesare dotarii sectiilor SCJU Constanta 14 loturildquo;.Firmele care si au adjudecat loturi ale contractului de achizitie sunt:…

- Deputata PSD de Suceava, Maricela Cobuz, considera ca transformarea Spitalului Județean de Urgența „Sfantul Ioan cel Nou” din Suceava in unitate privind tratarea virusului COVID-19 nu este cea mai buna soluție, avand in vedere imposibilitatea de preluare și tratare a pacienților cu alte patologii. Cel…

- O asistenta medicala de la Spitalul de Pediatrie "Sf. Ioan" din Galati, o asistenta de la Spitalul de Boli Infectioase si o biochimista de la Spitalul Judetean de Urgenta "Sf. Apostol Andrei" au fost testate pozitiv cu COVID-19.

- Situație critica in cel mai mare spital din Valea Jiului dupa ce peste 100 de cadre medicale au fost izolate la domiciliu. Cu totii au intrat in contact direct sau indirect cu tanara de 26 de ani la care a fost confirmat virusul din China. Spitalul de Urgenta din Petrosani functioneaza acum la cota…

- Un barbat din Galati s-a ales cu dosar penal dupa ce jandarmii l-au depistat conducand pe un drum public, sub influenta alcoolului, un autoturism neinmatriculat. Tanarul in varsta de 25 ani nu poseda permis de conducere. In jurul orei 21:50, echipajul de jandarmerie aflat in patrulare pe raza municipiului…