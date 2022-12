Stiri pe aceeasi tema

- Cristiano Ronaldo (37 de ani) spune ca i-ar placea ca Arsenal sa caștige Premier League, in cazul in care Manchester United nu va reuși asta. Cristiano Ronaldo și-a numit favorita din acest sezon de campionat, exceptand-o pe Manchester United, formația la care este legitimat. Este vorba despre Arsenal,…

- „Tunarii” lui Mikel Arteta sunt lideri in Premier League, cu 34 de puncte dupa 13 etape. Mai multe decat a reușit echipa lui Arsene Wenger in 2003-2004, cand a cucerit titlul cu Arsenal fara infrangere. Din 20 decembrie 2019, principal la Arsenal, primul job de manager in noua cariera, Mikel Arteta…

- Leicester si Manchester City se intalnesc, sambata, 29 octombrie, de la ora 14:30, pe „King Power Stadium”, intr-o partida din etapa a 14-a a campionatului Angliei, transmisa in direct de Digi Sport 1 si Prima Sport 1.

- Arsenal, liderul la zi din Premier League, s-a incurcat pe terenul lui Southampton, intr-un duel din etapa #13 din Premier League. „Tunarii” iși vad incheiata astfel seria de patru victorii conseucutive in campionat. Echipa lui Mikel Arteta a inceput in forța duelul de pe „St Mary's Stadium” și a deschis…

- Liverpool a reusit sa cistige derby-ul campionatului de fotbal al Angliei, 1-0 cu campioana Manchester City, duminica, pe Anfield, in etapa a 11-a din Premier League, transmite agerpres.ro. Unicul gol a fost marcat de egipteanul Mohamed Salah (76), lansat pe contraatac de portarul Alisson Becker. {{643252}}…

- Vedeta celor de la Manchester City impresioneaza atat in Premier League, cat și in Europa, reușind sa marcheze la foc automat. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord…

- Erling Haaland (22 de ani) a marcat un hattrick pentru Manchester City in derby-ul cu Manchester United, scor 6-3 in etapa #8 din Premier League. Pentru aceasta performanța, el a luat nota 10 in cotidianul francez L'Equipe. Haaland a devenit astfel doar al 13-lea jucator din istoria fotbalulul care…

- ”Tunarii” tind sa redevina o forța in Premier League, dupa ce o vreme lasasera impresia ca traiesc numai din amintiri. Ajuns pe banca tehnica a lui Arsenal in preajma inceputului anului 2020, Mikel Arteta, fost jucator la Everton și Arsenal, a avut nevoie de timp pentru a alcatui o echipa competitiva,…