- Societatea de termoficare a Timișoarei trebuie sa plateasca statului 106,8 milioane de lei, echivalentul a 21,6 milioane euro, pentru ca nu a cumparat certificatele EUA pe anul 2020, cu care sa compenseze poluarea din anul anterior, potrivit tion.ro. Potrivit sursei citate, Dominic Fritza a afirmat…

- Lovitura decisiva pentru societatea de termoficare Colterm SA Timișoara: Administrația Fondului pentru Mediu a emis decizia de impunere pentru faptul ca societatea nu a depus, conform obligațiilor legale, pana la data de 30 aprilie, certificatele pentru emisiile de gaze cu efect de sera. Decizia vine…

- Consilierul local Radu Țoanca (PSD) a declarat, marți seara, la emisiunea PRESSALERT LIVE, ca se teme ca vineri va exploda bomba certificatelor CO2 pe care Colterm ar trebuie sa le cumpere și sa platim o amenda de zeci de milioane de euro. „Colterm nu are bani stranși sa cumpere acele certificate CO2.…

- Glasgow Rangers platea 3 milioane de lire sterline pentru a-l achiziționa pe Ianis Hagi de la Genk printr-o afacere permanenta. De atunci valoarea jucatorului roman a crescut, odata cu prestațiile sale in Scotish Premiere League. Valoarea lui Ianis Hagi a crescut in ultimul an Glasgow Rangers este echipa…

- Directorul general al Twitter, Jack Dorsey, a vandut luni primul sau ''tweet'' sub forma de NFT in schimbul unei sume cu putin peste 2,9 milioane de dolari, informeaza Reuters. Tweet-ul este sub forma de jeton nefungibil (NFT), o forma de activ digital unic ce a explodat…

- ■ incendiul a izbucnit intr-o camera de hotel ■ a fost activat Planul Rosu de Interventie ■ din fericire, a fost vorba de un exercitiu ■ Un incendiu devastator a avut loc in dimineata de 22 martie 2021 in Durau, iar incendiul de la o camera aflata la etajul al treilea al unui hotel ameninta […] Articolul…

- Omul de afaceri Nelu Iordache a fost condamnat, joi, de Tribunalul Bucuresti, la 12 ani si 6 luni de inchisoare pentru evaziune fiscala si delapidare, intr-un dosar in care este acuzat de DNA ca a inregistrat in contabilitatea unei firme (fosta companie de transport aerian Blue Air) achizitii fictive…