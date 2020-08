Stiri pe aceeasi tema

- Razboiul electoral de la Giroc acopera de fapt o frație a afacerilor imobiliare ilegale, care in ultimii ani, au adus profituri uriașe. Din peisaj nu lipsește gruparea de crima organizata condusa de liderul interlop Lucian Boncu. In urma unuia dintre aceste ”tunuri” imobiliare, Dan Vartosu, candidatul…

- Razboiul electoral a inceput in forța – la Moșnița Noua candidatul Pro Romania și ALDE la funcția de primar, Gerald Simonis, a postat, ieri, pe Facebook mai multe fotografii și inregistrari video in care este surprins un consilier local al PNL in timp ce monteaza un banner al primarului liberal Florin…

- Candidatul USR PLUS la Primaria Sectorului 3, Ana Ciceala, a anuntat, duminica, intr-o conferinta de presa, ca depus o plangere penala impotriva primarului Robert Negoita, in legatura cu statia de sortare din zona Catelu, acuzand ca a fost pusa in functiune fara niciun aviz si fara niciun acord de mediu.

- Audieri pe banda rulanta, astazi, in dosarul de trafic de cocaina al gruparii conduse de Lucian Boncu. Daca la termenul trecut a refuzat sa dea declarații, astazi, Niculai Sahlean a raspuns in fața instanței la acuzațiile de trafic de cocaina ale DIICOT. „Sunt un mic investitor imobiliar in Giroc. In…

- Gruparea din jurul parlamentarilor traseiști Adrian Mocanu și Dorin Badulescu (in prezent membri ai Partidului Mișcarea Populara) va ramane cu doar doua voturi in Consiliul Local Municipal – Silviu Roșioru și Constantin Florescu – dupa ce ambii consilieri aleși pe listele PMP, Gheorghe Vasile și Maria…

- PRESSALERT.ro a intrat in posesia unor fotografii care dovedesc faptul ca primarul Timișoarei, Nicolae Robu, continua sa foloseasca mașina de serviciu și șoferul in interes personal. Imaginile au fost surprinse vineri dupa amiaza, in jurul orei 16,30, in parcarea magazinului Jysk de langa Iulius Mall…

- Tribunalul Timiș a judecat, astazi, solicitarea DIICOT de prelungire a mandatelor de arestare preventiva pentru liderul interlop Lucian Boncu și pentru Deian Miloșev. Va reamintim ca instanța a redispus trimiterea acestora dupa gratii pentru ca au incalcat interdicțiile primite cand au fost in arest…