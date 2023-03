Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, 28 martie, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice Iași efectueaza 42 de percheziții domiciliare, intr-un dosar penal privind infracțiuni de inșelaciune in domeniul contractarii de mobila la comanda. Polițiștii efectueaza percheziții in județele Iași (13), Brașov (3),Ilfov…

- Astazi, 28 martie, politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice Iasi efectueaza 42 de perchezitii domiciliare, intr-un dosar penal privind infractiuni de inselaciune in domeniul contractarii de mobila la comanda. Politistii efectueaza perchezitii in judetele Iasi (13), Brasov (3),Ilfov…

- ”Astazi, 28 martie, politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice Iasi efectueaza 42 de perchezitii domiciliare, intr-un dosar penal privind infractiuni de inselaciune in domeniul contractarii de mobila la comanda. Politistii efectueaza perchezitii in judetele Iasi (13), Brasov (3),Ilfov…

- Peste 40 de perchezitii au loc marti dimineata in 15 judete si in Bucuresti, intr-un dosar de inselaciune in domeniul contractarii de mobila la comanda cu un prejudiciu de aproximativ 4 milioane de lei, transmite News.ro. ”Astazi, 28 martie, politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice…

- Polițiștii din Iași fac marți dimineața 42 de percheziții in mai multe județe din țara intr-un dosar in care se fac cercetari privind infracțiuni de inșelaciune in domeniul contractarii de mobila la comanda.Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice Iași fac 42 de percheziții…

- Primele 50 de proiecte depuse in cadrul Programului national de consolidare a cladirilor cu risc seismic ridicat au fost selectate pentru finantare, a anuntat, miercuri, ministrul Dezvoltarii, Cseke Atilla. Potrivit Ministerului Dezvoltarii, 19 institutii de invatamant, 13 edificii socio-culturale,…

- Potrivit Ministerului Dezvoltarii, 19 institutii de invatamant, 13 edificii socio-culturale, 11 blocuri de locuinte, 4 cladiri administrative si 3 unitati de sanatate au fost incluse in celor care pot primi finantare odata ce autoritatile locale depun documentele suplimentare necesare. Cladirile sunt…

- Sub coordonarea Direcției Arme, Explozivi si Substanțe Periculoase din cadrul I.G.P.R., au fost puse in aplicare 153 autorizații de percheziție domiciliara, la domiciliile unor persoane, sedii sociale și puncte de lucru ale societaților comerciale din București și județele Arad, Argeș, Bacau, Bistrița-Nasaud,…