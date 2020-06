Stiri pe aceeasi tema

- Prințul Harry și Meghan Markle au sarbatorit, pe 19 mai, doi ani de la nunta. Deși se afla in carantina, cei nu au lasat acest lucru sa stea in calea unei aniversari romantice. Meghan și Harry au facut schimb de cadouri „creative și romantice” și au petrecut ziua impreuna cu fiul lor, Archie, in varsta…

- Tragedie in lumea filmului. Actorul Gregory Tyree Boyce, cel care l-a jucat pe Tyler Crowley in "Twilight", a murit la varsta de 30 de ani, informeaza People.Tanarul a decedat alaturi de iubita sa, Natalie Adepoju, care avea 27 de ani, in apartamentul sau din Las Vegas, la data de 13 mai. „Varul lui…

- Constatarea si aplicarea contraventiilor - Comitetul executiv poate constata savarsirea de contraventii in legatura cu aspecte care privesc condominiul sau/si viata de asociatie, dar nu are calitatea de a aplica sanctiuni. In schimb, poate sesiza autoritatile publice competente sa ia masurile cerute…

- Gabriela Cristea și Tavi Clonda traiesc, fara doar și poate, una dintre cele mai invidiate povești de dragoste din showbiz-ul autohton. Relația dintre ei este armonioasa, solida, bazata pe comunicare și multa iubire! Cu toate acestea, in urma cu mulți ani, cand au anunțat ca formeaza un cuplu, rautacioșii…

- Secretarul american de Stat Mike Pompeo a evocat marti posibilitatea ca Statele Unite sa analizeze atenuarea sanctiunilor impuse Iranului si altor tari, pentru a ajuta la combaterea epidemiei de coronavirus, dar nu au fost oferite semne concrete sa intentioneaza sa faca acest lucru, transmite Reuters.

- Citand surse din anturajul cantarețului, revista ”People” a dezvaluit ca Justin Bieber și Hailey Baldwin, soția lui, au plecat in Canada, țara natala a artistului. Cuplul a fugit din calea coronavirusului și a parasit domeniul pe care il are in Los Angeles, SUA, pentru locuința din Canada, dintr-o zona…